إدارة الاتحاد تجدِّد عقد البرازيلي رومارينهو

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صحيفة الخليج الالكترونية
جدَّدت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي عقد اللاعب البرازيلي رومارينهو؛ ليمثل شعار الفريق لعامَيْن قادمَيْن.
وتأتي هذه الخطوة بعد المستويات المتميزة التي قدمها اللاعب مع الفريق خلال مشاركاته قي بطولة دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى البطولة العربية.
ويُعتبر رومارينهو هداف فريق الاتحاد، ويحتل الترتيب الخامس في قائمة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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