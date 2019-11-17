- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أضرم متظاهرون إيرانيون اليوم (السبت)، النار في صورة للمرشد علي خامنئي، في مدينة إسلام شهر التابعة للعاصمة طهران، في اليوم الثاني لاندلاع المظاهرات التي عمت البلاد احتجاجًا على رفع النظام الإيراني أسعار البنزين.
وأظهر مقطع فيديو نشره موقع مجاهدي خلق، متظاهرين يحرقون صورة “خامنئي”، وسط ترديد هتافات “الموت لخامنئي”، “الموت للدكتاتور” ،”الموت لروحاني”.
وأفاد الموقع بأن ما لا يقل عن ۸ من المتظاهرين قتلوا على يد قوات الأمن ثلاثة منهم في مدينة بهبهان، ورابع في شيراز، وخامس في سيرجان، وسادس في بلدة شهريار التابعة لمدينة كرج، وسابع في أصفهان وثامن في خرمشهر.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون صورة لـ”خامنئي” في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.