أمتعها "صحراء رأس الخيمة".. تعرف على أجمل أماكن التخييم بالإمارات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

هناك العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها في الإمارات وقضاء وقت ممتع بها ولكننا سنتحدث هنا عن أفضل 8 أماكن للتخييم وقضاء الليل بها.



1- الربع الخالي. جزء من الصحراء العربية الأكبر ، يعتبر الربع الخالي أكبر صحراء رملية متجاورة في العالم ، حيث أنها تغطي حوالي 650 ألف كيلومتر مربع عبر أجزاء من المملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتقع واحة ليوا المذهلة في قلبها ، ويقول الكثيرون إنها الموقع الذي يوفر تجربة تخييم رائعة في الصحراء. وإذا كنت ستقوم بتلك المغامرة في الصحراء للمرة الأولى ، فمن المستحسن امتلاك سيارتين على الأقل ودليل ذي خبرة للمرافقة. المسافة: ساعتان و 50 دقيقة من كورنيش أبوظبي ؛ 3 ساعات 40 دقيقة من حديقة الصفا

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2- رمال لحباب. تُعرف "لحباب" التي تشتهر برمالها الحمراء المذهلة ، أنها منطقة ليلية شهيرة للمخيمين الجدد. يبدأ الكثيرون بالقرب من Fossil Rock المألوف وهو أيضًا مكان رائع لمشاهدة النجوم. ويعد الشواء في هذا الطقس هو أفضل ما يمكن فعله . يمكنك أيضًا التوجه إلى قرية المدام النائمة قبل معبر حتا الحدودي مباشرة لمزيد من مواقع التخييم حيث قد يكون لديك بعض الإبل المتجولة من المزارع المحلية للإصطحاب . المسافة: ساعة و 40 دقيقة من كورنيش أبوظبي ؛ 40 دقيقة من حديقة الصفا.

3- صحراء رأس الخيمة. يمكنك التخييم بالقرب من المزارع أو استكشاف الكثبان الرملية المذهلة في رأس الخيمة. هناك حافز كبير للتخييم بين عشية وضحاها هو النباتات والحيوانات في المنطقة. إلى جانب أشجار أثأب النخيل والنخيل التي تصطف في الصحراء ، لن تبذل جهدا كبيرا من أجل اكتشاف ومشاهدة الحيوانات المحلية مثل المها العربي. العديد من الطيور البرية ، بعضها يهاجر من المناطق الأكثر برودة في هذا الوقت من العام ، هي سمة عادية هناك. المسافة: ساعتان و 40 دقيقة من كورنيش أبوظبي ؛ ساعة و 10 دقائق من حديقة الصفا

4- جبال الحجر . ابدأ من الحالة ، وهي قرية في سفوح جبال الحجر حيث يوجد وادي طيبة ، وليس بعيدًا عن قرية الطيبة. انتقل إلى مسافي ، الإصدار الإماراتي من إفيان ليه باين الشهيرة بمياه الينابيع. هناك أيضًا سوق الجمعة الذي يفتح يوميًا. يمكنك أن تخيم في أي مكان في طريقك إلى الجبال. كما أن وادي الوريعة الخلاب يبعد حوالي ساعة بالسيارة عن مسافي ، وليس بعيدًا عن سفوح جبال الحجر. على بعد 20 كم تقريبًا من شاطئ خورفكان ، ستقلك التضاريس الصخرية في المنطقة إلى الوديان المتعرجة ، مما يؤدي بك إلى شلالات هادئة. المسافة: 3 ساعات و 30 دقيقة من كورنيش أبوظبي ؛ ساعتان و 30 دقيقة من حديقة الصفا.

5- جبل الجيس. المناظر الجبلية المذهلة الجميلة مع الصخور ذات اللمعان الطبيعي ستجب أنفاسك وانت في طريقك إلى جبل الجيس ، أطول جبل في الإمارات. مع انخفاض درجات الحرارة إلى -3 درجات مئوية، فإنها تعد من بين أروع الأماكن في البلاد ، مما يجعل البقاء في فترة الظهيرة هناك أشبه بالمشاهد الغرامية التي تقشعر لها الأبدان. المسافة: 3 ساعات و 30 دقيقة من كورنيش أبوظبي ؛ ساعتان و 20 دقيقة من حديقة الصفا

6- شاطئ أم القيوين. تعد الشواطئ مناطق مثالية حتى لرحلة نهارية أو لحفلات الشواء الليلية. لمزيد من المتعة ، يمكنك أيضًا زيارة قرى الصيد القديمة على طول شبه الجزيرة في الرأس حيث يمكنك اكتشاف طيور النحام والطيور البرية الأخرى. يذهب بعض الباحثين عن المغامرة إلى أبعد من استكشاف أشجار المنغروف على طول الساحل على متن قوارب الكاياك. إذا كان الشاطئ هو ما تريد ، فهناك الكثير في الساحل الشرقي للفجيرة. كما أن هناك منطقة شهيرة يتوجه إليها العديد من الزوار ألا وهي مدينة دبة الصغيرة الغريبة على مدخل الساحل الشرقي إلى شبه جزيرة موسندام. المسافة: ساعتان و 10 دقائق من كورنيش أبوظبي ؛ ساعة واحدة من حديقة الصفا