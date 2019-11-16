شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرزها الوقاية من السرطان.. 12 فائدة صحية لعصير الرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أشار موقع "الأخبار الطبية اليوم"، "Medical News Today"، إلى استخدام فاكهة الرمان منذ آلاف السنين كدواء، حيث يحتوي عصير الرمان على أكثر من 100 مادة كيميائية نباتية.



ونصح الموقع بتناول عصير الرمان النقي بنسبة 100 في المائة، دون إضافة سكر أو عصرها طازجة لما له من فوائد من أهمها :-

1- مضادات الأكسدة يحتوي عصير الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

كما يحتوي عصير الرمان المنفرد على أكثر من 40 في المائة من الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج). يمكن تقسيم فيتامين (ج) عند تعقيمه، لذلك اختر عصير الرمان محلي الصنع أو الطازج للحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية.

2- الوقاية من السرطان وجد الباحثون أن عصير الرمان يمنع السرطان أو يقلل من خطر الإصابة به، فإن إضافته إلى نظامك الغذائي.

3-وقاية من مرض الزهايمر ويعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان بتركيزها العالي تؤخر تقدم مرض الزهايمر وتحمي الذاكرة.

4- الهضم عصير الرمان يمكن أن يقلل من التهاب الأمعاء وتحسين الهضم. قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

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5- المضادة للالتهابات عصير الرمان هو مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الأكسدة والأضرار.

6- التهاب المفاصل قد تساعد الفلافونول في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف

7- أمراض القلب عصير الرمان هو قيد التشغيل باعتباره عصير الأكثر صحة للقلب، يبدو أنه يحمي القلب والشرايين، حيث إنه يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح صلبة وسميكة، قد يبطئ أيضًا تراكم الكوليسترول في الشرايين.

8- ضغط الدم شرب عصير الرمان يوميًا يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي.

9- مضاد للفيروسات بين فيتامين (ج) والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين (هـ) ، يمكن لعصير الرمان منع الإصابة بالفيروسات ومكافحة العدوى.

كما تبين أن الرمان مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات في الاختبارات المعملية.

10- غني بالفيتامينات بالإضافة إلى فيتامين (ج) وفيتامين (هـ) ، يعتبر عصير الرمان مصدرا جيدا للفولات والبوتاسيوم وفيتامين ك.

11- الذاكرة أظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير الرمان يوميًا قد يؤدي إلى تحسين التعلم والذاكرة.

12-مرض السكر يستخدم الرمان تقليديًا كعلاج مرض السكر حيث إنه قد يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.