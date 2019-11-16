وفاة "الحلوجي" أحد قيادات إخوان مصر في الخارج

إسطنبول/ الخليج 365

توفي، محمد الحلوجي، أحد أبرز قيادات إخوان مصر بالخارج، مساء السبت، في أحد مستشفيات مدينة إسطنبول.

وذاع صيت الحلوجي، في السودان، حيث كان أبرز قيادات الجماعة التي خرجت من مصر إليها، وحصل فيها على الجنسية السودانية، قبل أن يغادرها إلى إسطنبول، ويتوفاه الله في أحد المستشفيات إثر مرضه.

وأعلن تلفزيون وطن، المحسوب على جماعة الإخوان بالخارج، مساء اليوم: "وفاة الداعية الإسلامي، محمد عبد الملك الحلوجي"، دون تفاصيل.

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ويصلي على الفقيد، ظهر الأحد، بمسجد الفاتح، ويدفن بمقابر إسطنبول، وفق كوادر بالجماعة.

والحلوجي، من مواليد الخمسينات بمحافظ دمياط شمالي مصر، وتخرج من كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الأزهر في الثمانينات، وتعرف في الجامعة، على جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928 بمصر.

سافر الحلوجي إلى عدة بلاد منها اليمن وباكستان وكذلك السودان، الذي حصل منها على الدكتوراة من أحد جامعاتها الدينية، وصار إماما لأحد مساجد العاصمة الخرطوم، وتنقل في عدد من البلاد الإسلامية والعربية والأوروبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.