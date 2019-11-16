- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "رائحة جوارب" تعيد طائرة إلى مصنع إيرباص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رائحة جوارب تعيد طائرة إلى مصنع إيرباص
السبت 16 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعتزم شركة طيران في كاليدونيا الجديدة، إعادة طائرة "إيرباص" جديدة من طراز "إيه 330 نيو" إلى مصنع المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية، بسبب روائح غريبة داخل المقصورة تشبه رائحة "الجوارب المبللة".
ودخلت هذه الطائرة الخدمة في الرابع من أكتوبر الماضي، في إطار تجديد كامل أسطول الشركة التي تلقت في أغسطس، طائرة أولى من هذا الطراز.
وقال المدير العام للشركة، ديدييه تابيرو، إن "رائحة جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط".
وأشار إلى أن فحوصا علمية سمحت بربط هذه الرائحة بتسرب للزيت، وفق ما نقلت فرانس برس.
وتوقفت هذه الطائرة من طراز "إيرباص ايه 330 نيو" عن التحليق منذ أسبوعين، وستعاد إلى مصنع "ايرباص" في تولوز بعدما فشل فنيون متخصصون في الصيانة أرسلهم المصنّع الأوروبي ومجموعة "رولز رويس" إلى نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة،" في حل إيجاد حل دائم لهذه المشكلة".
كانت هذه تفاصيل خبر "رائحة جوارب" تعيد طائرة إلى مصنع إيرباص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.