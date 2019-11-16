مفتش بـ"الجمارك السعودية" يتعرض لعملية طعن









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تعرض مفتش من رجال الجمارك السعودية لعملية طعن بالسكين خلال تأديه عمله، من أحد المسافرين الذي حاول تهريب بعض الممنوعات.

وقالت هيئة الجمارك السعودية في بيان لها أن أحد المسافرين قدم إلى المنفذ مساء الأربعاء 16 ربيع الأول 1441هـ بواسطة مركبة من نوع خصوصي ، وأثناء تفتيش المركبة تمكن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان معد لغرض التهريب داخل المركبة.

واستطرد البيان:"وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك إلا أن المهرب أخرج من جيبه "سكين" وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف".

وأضافت الهيئة أنه تم السيطرة على المهرب وضبطه، كما تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى ، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته.

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وتابع البيان الذي نشرته الهيئة عبر موقعها الرسمي على "تويتر"، أن القضية أحيلت إلى الجهة المختصة التي أوفقت المهرب لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وادانت الهيئة هذا الاعتداء "الهمجي"، فيما ذكرت انها تتابع مع الجهات المختصة، غجراءات التحقيق مع المعتدي، حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبة بحقه.

جاء هذا البيان بعد انتشار أخبار متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عميلة طعن مفتش لها اليوم في منفذ الخفجي.

وفيما أكدت الجمارك صحة الواقعة إلا أنها لم تحدد هوية المسافر الذي قام بعملية الطعن، وكذلك ماهية الأشياء التي كان يحاول تهريبها.