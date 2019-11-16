شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تطلق سراح الإعلامى سامى الفهرى ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت السلطات القضائية التونسية، مساء الجمعة، سراح الإعلامى وصاحب قناة الحوار التونسى سامى الفهرى بعد10 أيام من التوقيف؛ لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، بحسب موقع "إرم نيوز".

وأكد محامى الفهري، عبد العزيز الصيد، إطلاق سراح منوّبه سامى الفهرى والمتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل شركة ”أيت برود“، ونشر عبد العزيز الصيد تدوينة جاء فيها: ”رسميًا.. قرر السيد قاضى التحقيق بالقطب القضائى والمالى إبقاء كل من سامى الفهرى والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة بحالة سراح“.

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وأضاف الصيد أن القرار جاء نظرًا لعدم توافر أدلة الإدانة الكافية ضدهم، وكانت النيابة العامة بالقطب القضائى الإقتصادى والمالى لفرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية قد قررت يوم 10 نوفمبر الجاري، ”تمديد الاحتفاظ بسامى الفهرى والمتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ ووكيل الشركة، لمدة 5 أيام أخرى، على ذمة الأبحاث“، وفق ما صرح به الناطق الرسمى باسم القطب.

وقد تم إيقاف الأشخاص المذكورين من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجارى بها العمل.