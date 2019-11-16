شباب الأهلي يعبر كلباء ويعـتلـي صــدارة الأولــى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

اعتلى شباب الأهلي صدارة المجموعة الأولى بالفوز الذي انتزعه من معقل النمور بكلباء بهدف وحيد، حمل توقيع المالدوفي لوفانور خلال اللقاء الذي جمعهما في كلباء في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس لمسابقة كأس الخليج العربي.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الأول في انتظار ماستسفر عنه بقية المواجهات، فيما بقي كلباء قابعاً في مؤخرة المجموعة بنقطته الوحيدة.

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جاءت المباراة في مجملها أشبه بحصة تدريبية أو تقسيمة في ظل اعتماد الفريقين على مجموعة من الشباب والبدلاء فضلاً عن الجمهور القليل الذي حضر اللقاء وبلغ 580 متفرجاً فقط، وانحصر أغلب اللعب في منطقة الوسط باستثناء بعض المحاولات الهجومية الخجولة، وإن كان شباب الأهلي تفوق نسبياً من خلال السيطرة وامتلاك زمام المبادرة على مدار الشوطين ولاحت له أكثر من فرصة، أبرزها الكرة التي تهيأت للمولدوفي لوفانور في مواجهة المرمى في شوط اللعب الأول، لكنه تباطأ في تنفيذها، ورأسية اللاعب أحمد الهاشمي التي علت العارضة بقليل، في المقابل كانت لكلباء الذي لعب بمحترف واحد هو البرازيلي هنريك بوس، عدد من المحاولات الفردية أخطرها تسديدة إبراهيم سرحان التي أبعدها الحارس حسن حمزة بصعوبة إلى ركنية.

وعندما كانت المباراة تقترب من لفظ أنفاسها الأخيرة نجح لوفانور في ترجمة الأفضلية وحسم الجولة بهدف في الدقيقة 81 عبر تسديدة مباغتة أخطأ الحارس الزعابي في إبعادها ليقدم هدية قيمة لشباب الأهلي الذي أنهى اللقاء بهدف وحيد.

أدار المباراة طاقم تحكيمي بقيادة محمد يوسف حكم ساحة وعاونه على الخطوط خميس فيروز وصلاح سالم وأحمد النقبي حكم رابع وعلي مخلوف مقيم الحكام وفهد الحمادي مراقب المباراة.