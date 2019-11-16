دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 14 تطبيق و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد إليكم باقة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة والمتاحة مجانًا ولفترة محدودة على متجر جوجل بلاي وتضم 14 تطبيق و 7 ألعاب مختلفة. كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 14 تطبيق و 7 ألعاب على متجر جوجل بلاي ): التطبيقات: Audible Broadcast text to sound walkie-talkie : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم. GPS Speed Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. HQ Oscilloscope & Spectrum : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم. MyLog – Diary + Notes + Pocket : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Pay Save expense log : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Round Corners : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Site Checklist : Safety and Quality Inspections : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. MobilCAD 2d Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم. Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Ortus Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Yomira- Icon Pack : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Diamond – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. iOS Lines – Neon icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. الألعاب: Dead Bunker 3: On a Surface : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Superhero Armor: City War – Robot Fighting Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Tap Town – Soul Event : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Cat town (Tap RPG) – Premium : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم. Defense of Fortune 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Shuriken Jump : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. التطبيقات: التدوينة 14 تطبيق و 7 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.