شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تستثنى المؤسسات الدولية للتعامل مع الحكومة الانتقالية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت صحيفة المشهد السودانى، الى أن القرار جاء ذلك بناء على اتفاق مع الحكومة الانتقالية السودانية على ان تبدا بالتعامل مع المؤسسات الدولية بينما لاتزال مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب .
وأضافت الصحيفة، أن القرار شمل عدم الزام السودان بدفع 3 مليارات دولار قيمة الديون المستحقة لتلك المؤسسات الدولة للحصول على دعم وقروض ميسرة .
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