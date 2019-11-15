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أمريكا تستثنى المؤسسات الدولية للتعامل مع الحكومة الانتقالية بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الولايات المتحدة الامريكية على استثناء المؤسسات الدولية من العقوبات المفروضة على السودان مما يمهد لها التعامل مع الحكومة الانتقالية الجديدة .

 

وأشارت صحيفة المشهد السودانى، الى أن القرار جاء ذلك بناء على اتفاق مع الحكومة الانتقالية السودانية على ان تبدا بالتعامل مع المؤسسات الدولية بينما لاتزال مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب . 

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وأضافت الصحيفة، أن القرار شمل عدم الزام  السودان بدفع 3 مليارات دولار قيمة الديون المستحقة لتلك المؤسسات الدولة للحصول على دعم وقروض ميسرة .

 

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