“آل الشيخ” لـ #ميسي #محمد_بن_سلمان غير الكثير وأصبح #العالم يأتي إلينا

الخليج - د ب أ

التقى رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حديث ودي على هامش المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين الأرجنتيني والبرازيلي اليوم الجمعة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ورحب آل الشيخ بالنجم ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قائلاً: “سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا، هو يبني الآن السعودية الجديدة”.

وفي المقابلة المصورة التي نشرها آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك، تطرق آل الشيخ لمسيرة ميسي الكروية وأين سيختتم مشواره، قائلاً: “أتمنى بعد 5 سنوات عندما تكون قيمة عقدك أقل من الآن أن نراك تلعب في فريق ألميريا (الذي يمتلكه تركي آل الشيخ)”.

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وأثنى آل الشيخ على العلاقات السعودية الأرجنتينية وعن لقائه بأبرز نجوم كرة القدم وعلى رأسهم النجم غابرييل باتيستوتا.

كما تطرق اللقاء للحديث عن المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي الهلال حيث قال آل الشيخ في التصريحات التي نشرتها صحيفة “الرياضية” السعودية على موقعها: “نتمنى قريباً أن يعود منتخبنا الوطني لما كان في سابق عهده على مستوى القارة الآسيوية، كما أن فريق الهلال، أشهر أندية السعودية، سيلعب النهائي الآسيوي بعد نحو أسبوع مع نادي أوراو الياباني وأتمنى أن ينجح في تحقيق اللقب”.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثانية لميسي للعاصمة السعودية خلال خمسة أعوام، كما أنه سيعود مجدداً في 8 يناير المقبل حيث يشارك فريقه برشلونة في كأس السوبر الإسباني في جدة.