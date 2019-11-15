القبض على مهشم مركبة مواطنة بضباء

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء..
وأوضح المتحدث أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن القبض على المتهم لارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر.
وأشار الغبان إلى أنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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