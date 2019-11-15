أبرز مباريات #الجمعة “15 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي تتجه الأنظار مساء اليوم إلى الرياض لمشاهدة اللقاء الودي الذي يجمع البرازيل والأرجنتين ، بينما تقام مجموعة من المباريات في تصفيات يورو 2020 وتصفيات كأس أفريقيا 2021 ، وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة 15 نوفمبر : مباريات ودية 20:00 البرازيل × الأرجنتين تصفيات يورو 2020 20:00 فنلندا × ليشتنشتاين 20:00 أرمينيا × اليونان 20:00 النرويج × جزر فاروه 22:45 سويسرا × جورجيا 22:45 الدنمارك × جبل طارق 22:45 البوسنة والهرسك × إيطاليا 22:45 إسبانيا × مالطة 22:45 رومانيا × السويد تصفيات كأس أفريقيا 2021 19:00 زيمبابوي × بوتسوانا 19:00 تنزانيا × غينيا الاستوائية 22:00 المغرب × موريتانيا 22:00 تونس × ليبيا انشر الخبر :

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