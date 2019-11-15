- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيس بوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيس بوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف
الجمعة 15 نوفمبر 2019
الخليج 365
حذفت شركة فيس بوك 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل وسبتمبر من هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار.
ووفقًا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة الأربعاء يزيد هذا العدد عن مثلي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب.
وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام، والذي حدده باحثون في شئون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.
وقالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على إنستجرام منه على تطبيق فيس بوك، الذي استخدمت فيه الشركة في البداية عددًا من أدوات الرصد الخاصة بها.
وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيا على فيس بوك و754 ألف منشور على إنستجرام خلال الربع الثالث.
كما أضافت أيضًا بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير. وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.
وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضًا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.