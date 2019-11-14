بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل قتال "داعش"

مصطفى كامل/ الخليج 365

تعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستواصل قتال تنظيم "داعش"، مطمئنا الحلفاء المجتمعين في واشنطن.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن بومبيو، قوله في تصريحات أدلى بها في افتتاح اجتماع لدول التحالف الدولي ضد "داعش"، بواشنطن: "ستواصل الولايات المتحدة قيادة التحالف والعالم في هذه الجهود الأمنية الضرورية".

وأضاف أن "القضاء على خلافة داعش، تمت 100 بالمئة في مارس (آذار) الماضي"، في إشارة إلى الإعلان حينها عن القضاء التام على التنظيم إثر السيطرة على بلدة الباغوز، آخر معاقله في سوريا.

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وتابع: "نشرنا بعض قواتنا شمال شرقي سوريا وفي المنطقة بشكل أوسع، وذلك حتى لا يعاود داعش الظهور مجددا، ومنعه من استعادة السيطرة على حقول النفط".

وشدد بومبيو، على ضرورة "عدم التوقف الآن، ولنعمل من أجل ألا يعود".

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، شمال غربي سوريا، بالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.