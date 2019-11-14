دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تستعد لإطلاق رقاقة Kirin A1 في السوق الهندي الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة هواوي على خططها لإطلاق أجهزتها الذكية القابلة للإرتداء المميزة برقاقة Kirin A1 في السوق الهندي خلال الشهر المقبل.

كانت شركة هواوي قد أعلنت عن رقاقة Kirin A1 في مؤتمر IFA 2019، حيث دعمت الرقاقة سماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 3، إلى جانب ساعة Watch GT2 الذكية.

ولقد جاءت شريحة Kirin A1 كأول رقاقة تدعم تقنية البلوتوث 5.1 بنمط ثنائي مع معايير BT/BLE، كما تضم براءة إختراع الشركة BT-UHD لدعم سرعة نقل بيانات تصل إلى 6.5 ميجا بايت في الثانية.

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أيضاً تأتي الرقاقة بتقنية نقل البيانات Isochronous ثنائي القنوات من هواوي، حيث من المقرر أن تدعم إستجابة أسرع، مع إستهلاك أقل للطاقة، وصوتيات 356 MHz، لمعالجة تتميز بالآداء السريع والأكثر إستقراراً عند الإتصال بالبلوتوث، مع تزامن دقيق بين الصوتيات ومحتوى الفيديو، كما يمكن لرقاقة Kirin A1 أن تدعم عزل الضوضاء في الخلفية أثناء المكالمات الصوتية مع تعزيز جودة الصوتيات في نفس الوقت.

يذكر أن شركة هواوي تهدف إلى التوسع بالأجهزة التي تضم رقاقة Kirin A1 خلال الفترة القادمة، على أن تنطلق الرقاقة مع الأجهزة التي تضم رقاقة Kirin A1 في السوق الهندي خلال شهر ديسمبر، مع توقعات بإطلاق مزيد من الأجهزة القابلة للإرتداء برقاقة Kirin A1 خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تستعد لإطلاق رقاقة Kirin A1 في السوق الهندي الشهر المقبل ظهر على التقنية بلا حدود.