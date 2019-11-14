وزير خارجية السعودية يبحث مع بومبيو المستجدات الإقليمية

الرياض/ الخليج 365

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن ابن فرحان التقى في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، الخميس، بومبيو، خلال زيارته (غير محددة المدة) للولايات المتحدة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وناقشا "آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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