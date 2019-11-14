شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الحملات الأمنية.. ضبط مخالفين ومُهربي مخدرات تحصنوا بكهوف جبلية بمحافظة الداير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفرت الحملات الأمنية المكثفة في محافظة الداير التي استهدفت الجبال الوعرة وبطون الأودية البعيدة عن ضبط أعداد كبيرة من المتسللين والمخالفين لنظام الإقامة ونظام عبور الحدود وكميات كبيرة من المهربات والممنوعات.

ومن خلال عمليات التمشيط والمسح الميداني للجبال، تم ضبط أكثر من ٣٦٥ مخالفاً لنظام الإقامة والذين يمتهنون تهريب المخدرات، كانوا يتحصنون في كهوف جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، كما تمكنت القوات الأمنية خلال عملية التمشيط والمسح الميداني من إحباط تهريب أكثر من ٣ آلاف حزمة قات و١٣٠٠ كرز دخان، و٩٠١ كيس تنباك.

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