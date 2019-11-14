دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم وهذا هو موعد إطلاقه

قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بنشر صوراً أظهرت الحجم الهائل لتلسكوبها الفضائي الجديد ويب، والذي بلغت تكلفة صنعه حتى الآن حوالي 9.6 مليار دولار.

ناسا تكشف عن صورة مثيرة.. حتى الشمس تحتفل بعيد الهالووين! alqiyady 1 ناسا تكشف عن صورة مثيرة.. حتى الشمس تحتفل بعيد الهالووين!

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن التلسكوب الفضائي الجديد سيقدم صوراً غير مسبوقة للفضاء، حيث سيكون قادراً على التقاط الصور بتفاصيل ودقة استثنائية.

© alqiyady ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم

وكشفت ناسا أن تلسكوب ويب جاري بنائه حالياً في مستودع في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، بمشاركة شركة الدفاع نورثروب غرومان، حيث من المقرر إطلاقه خلال مارس 2021.

© alqiyady ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية عدة صور للتلسكوب الفضائي لتُظهر مدى ضخامته، موضحة أن حساسية الجهاز أو مقدار التفاصيل التي يلتقطها ترتبط مباشرة بحجم المرآة التي تجمع الضوء من الأشياء التي يقوم برصدها.

© alqiyady ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم

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وأضافت ناسا أنه كلما زادت مساحة المرآة كلما تجمع المزيد من الضوء على سطحها، مشيرة إلى أن قطر مرآة تلسكوب ويب يبلغ 6.5 متر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بقطر مرأة تلسكوب هابل التي كانت تبلغ 2.4 متر.

© alqiyady ناسا تزيح الستار عن تلسكوب فضائي هائل الحجم

جدير بالذكر أن تلسكوب هابل الفضائي الذي يدور حول الأرض أمد الفلكيين بصور شديدة الوضوح للكون، بعدما عانوا لسنوات طويلة من المقاريب الأرضية التي كانت تقف الكثير من العواقب في طريق وضوح رؤيتها.المزيد:

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