بوشناق والتهامي وبوخاطر يقودون تحكيم «منشد الشارقة 12»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقود برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدورته ال 12 هذا العام، لجنة تحكيم تضم نخبة من أبرز القامات الفنية والإنشادية العربية، ممن يمتلكون تاريخاً عريضاً وثرياً في هذا المجال.

تضم اللجنة الفنان التونسي لطفي بوشناق، أحد أبرز الفنانين والملحنين الموسيقيين في الوطن العربي وشمال إفريقيا، الذي يمتلك في رصيده باعاً طويلة من العمل الإبداعي وأكثر من 8 ألبومات فنية قدم من خلالها أهم القصائد العربية والألحان الشرقية، يرافقه المنشد المصري محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين في جمهورية مصر العربية، الذي يمتلك مسيرة طويلة في هذا المجال، ورثها عن والده الشيخ ياسين التهامي، فهو حاصل على شهادة اللغة العربية، وتلقى دورات عديدة في دار الأوبرا المصرية إلى جانب امتلاكه درجة الماجستير في مجال علم النفس. كما تضم اللجنة المنشد الإماراتي أحمد بوخاطر، ابن الشارقة، الذي بدأ مسيرته الإنشادية في العام 1989 ولاقت

أعماله شهرة واسعة، ومبيعات كبيرة على صعيد مختلف الدول العربية والأجنبية، ويمتلك الكثير من الأعمال أبرزها «انتصف الليل»، و«القدس تنادينا»، وغيرها من الأعمال المتميزة التي وضعته في الصف الأول لقائمة المنشدين الإماراتيين والعرب.

وقال المنتج المنفذ للبرنامج نجم الدين هاشم: نفخر بوجود هذه القامات الفنية والإنشادية في البرنامج، فهي أسماء استطاعت وعبر مسيرة طويلة وحافلة بالمنجزات أن تحفر حضورها في ذاكرة هذا الفن النبيل وتقدم إبداعات لا تنسى من ذاكرة الأجيال، ونؤمن بأن حضور هذه الأسماء في البرنامج يسهم في إثرائه وتقديم كلّ ما يلزم من أجل تطوير مهارات وخبرات المشاركين.

وأضاف: لجنة التحكيم يلقى على عاتقها الكثير من المسؤولية، فهي التي تراقب عن كثب وترصد كلّ شاردة وواردة لدى المشتركين.

ويكشف البرنامج عن المنشدين المتأهلين إلى الدورة ال12 اليوم عبر شاشة قناة الشارقة عند العاشرة مساءً، إذ خصص البرنامج ثلاث مجموعات تضم كل واحدة منها أربعة مشاركين يشرف عليها مدربون معتمدون، وهم مصطفى حمدو، وشريف محسن، ووسيم فارس.