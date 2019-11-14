فرق تركية تبدأ بتوفير مياه الشرب للمواطنين في منطقة "نبع السلام"

شانلي أورفة (تركيا)/ محمد أصلان/ الخليج 365

أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية، أن الفرق التابعة لمركز التنسيق الذي أنشأته الولاية لتنفيذ أعمالها المتعلقة بخدمات البنية التحتية في مدينتي رأس العين وتل أبيض، شمالي سوريا، بدأت بتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وأوضحت الولاية، في بيان، الأربعاء، أن الفرق الفنية بدأت بتشغيل 3 مضخات من أصل 9 آبار مياه في تل أبيض، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

وأضاف البيان، أنهم بدؤوا بتنفيذ مشاريع صيانة شبكات المياه ومعالجتها بالكلور لتوفير مياه الشرب النظيفة والصحية لسكان المنطقة.

وأشار إلى توفير مياه الشرب في رأس العين مؤخرا.

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وأضاف البيان، أن الدراسات أظهرت ضرورة توفير 10 آبار مياه في المدينة.

بدوره، ذكر مراسل الخليج 365، أن الفرق التابعة لمركز التنسيق الذي أنشأته ولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي تركيا، تواصل أعمالها المتعلقة بخدمات البنية التحتية، لا سيما توفير التيار الكهربائي وتعبيد وصيانة الطرق، بغية عودة الحياة إلى طبيعتها.

وعلاوة على ذلك، تستنفر منظمات المجتمع المدني التركية إمكاناتها لمد يد العون إلى سكان مناطق عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، عقب تطهير المنطقة من إرهاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.