«غربة ونصيب».. عرض ساخر يناقش قضايا الشباب الاجتماعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

يستضيف السركال أفنيو اليوم وغداً تجربة فنية شبابية رائدة من تقديم مجموعة من المواهب المحلية بالإمارات وهي عبارة عن مسرحية اجتماعية ساخرة بعنوان «غربة و نصيب» من تقديم مجموعة من شباب المسرحيين المصريين المقيمين بالدولة، من إخراج محمد فايد وقصة محمد الصاوي و ذلك على مسرح «ذا جانكشن».

وتهدف المسرحية الي إعادة إحياء رونق المسرح الإجتماعي والعائلي الذي يناقش القضايا الإجتماعية المهمة التي تشغل الكثير من البيوت العربية وتعبر عنها بأسلوب ممتع يناسب كل الأعمار، حيث تروي قصة المسرحية حكاية ثلاثة رجال وثلاث شابات يبحثون عن شريك الحياة في ظل إقامتهم خارج بلادهم وانشغالهم بالتزاماتهم اليومية، حيث يجدون صعوبة في اختيار شريك مناسب لحياتهم، وذلك في إطار من الكوميديا الساخرة.

وقال مخرج العمل محمد فايد للخليج:طرأت فكرة عمل هذه النوعية من المسرحيات لدينا كفريق عمل منذ 2017، عقب فوزنا بمهرجان المسرح الأسترالي «شورت أند سويت»، عن عمل مسرحي قصير شاركنا به وحصلنا علي المركز الأول وقمت أنا وشريكي محمد الصاوي بتأسيس فرقة «أرت بوكس» وبحثنا عن مواهب فنية شابة تتمتع بخبرة مسرحية وشكلنا فريق عمل المسرحية المكون من 15 عضواً متطوعاً، منهم 7 ممثلين هم أبطال العرض.

و يضيف فايد: استفدنا كثيراً من المناخ الفني والثقافي المزدهر في دبي الذي كان ركيزة أساسية لتشجيعنا علي إنتاج هذا العمل المسرحي الشبابي الذي يسهم في تعزيز مواهبنا وتقديم فنوننا لجمهور دبي من عشاق الفنون الراقية، و قد استغرقت بروفات المسرحية التي تمس اهتمامات الشباب العربي وطموحه وأحلامه بالغربة ما يزيد على 6 أشهر متواصلة.