شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين وتستنكر بشدة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية: إن هذا العدوان يأتي استمرارًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، موضحًا أنه لن يقود إلا إلى مزيد من العنف وتقويضًا لفرص إحلال السلام.
وناشد المصدر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات وبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
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