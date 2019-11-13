الأمير خالد بن بندر يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية في بريطانيا









اسماء السيد - استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث في في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأربعاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الذي سلم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى بريطانيا.

وكان الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، تم تعيينه سفيرا للمملكة في بريطانيا خلفا للأمير محمد بن نواف الذي عيّن مستشارا للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز‪.‬

ويعتبر الأمير خالد بن بندر السفير الثامن في عهد الملكة اليزابيث، وسبقه على هذا المنصب على التوالي حافظ وهبة، وعبدالرحمن الحليسي، وناصر المنقور، وغازي القصيبي، والأمير تركي الفيصل، والأمير محمد بن نواف.

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والأمير خالد بن بندر من مواليد العام 1977، حاصل على درجة البكالوريوس بالدراسات الشرقية من جامعة أوكسفورد، وعين سفيرا للسعودية في ألمانيا، كما عمل في إدارة الشؤون السياسية في الامم المتحدة، كما عمل مستشارا في السفارة السعودية في الولايات المتحدة، وترأس مجلس إدارة مجموعة دايم القابضة.