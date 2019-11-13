«البلديات» تُحذر من عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة.. مخالفة تُعرضك للغرامة

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إن ترك مخلفات الحيوانات الأليفة وعدم إزالتها من قِبل مالكيها، يعرّض مالكي هذه الحيوانات للعقوبة.
وأوضحت الوزارة أنه وفق ما ورد في لائحة الذوق العام، فإن عدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة يعرّض مالكها لغرامة قيمتها 100 ريال في المرة الأولى، و200 ريال في حال تكرار المخالفة.
#انفوجرافيك | عدم إزالة مخلفات— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) November 12, 2019
“الحيوانات الأليفة” من قبل مالكها
يجعله عرضة للعقوبة والغرامة.#وعيك_هدفنا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/r7OoAXI1tk
#انفوجرافيك | عدم إزالة مخلفات— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) November 12, 2019
“الحيوانات الأليفة” من قبل مالكها
يجعله عرضة للعقوبة والغرامة.#وعيك_هدفنا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/r7OoAXI1tk
#انفوجرافيك | عدم إزالة مخلفات— وزارة الشؤون البلدية والقروية (@saudimomra) November 12, 2019
“الحيوانات الأليفة” من قبل مالكها
يجعله عرضة للعقوبة والغرامة.#وعيك_هدفنا#وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية pic.twitter.com/r7OoAXI1tk
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