السعودية تشارك في #خليجي24

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركته في بطولة خليجي 24 التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تجديد الدعوة الموجهة له للمشاركة.

وأصدر اتحاد الكرة السعودي بيانًا مقتضبًا قال فيه:“بعد تجديد الدعوة من قِبل اتحاد كأس الخليج العربي، الاتحاد السعودي لكرة القدم يقرر الموافقة على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الـ24″.