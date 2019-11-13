رسميا.. السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بقطر

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم رسميا، الثلاثاء، المشاركة في بطولة "خليجي 24" المقرر إقامتها في قطر، بعد أن قرروا في وقت سابق عدم المشاركة في البطولة المرتقبة 24 من الشهر الجاري.

وبيَّنت الاتحادات في بيانات عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل، أن الموافقة على المشاركة في خليجي 24 جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إليها للمشاركة في البطولة.

وكانت المنتخبات الثلاثة قررت عدم خوض منافسات البطولة، التي كان من المقرر أن تنطلق الشهر الجاري، بمشاركة 5 منتخبات فقط هي الكويت وعمان والعراق واليمن بالإضافة الى قطر المضيفة.

بدورها ذكرت "قنوات الكاس" الرياضية القطرية، بحسب شبكة الجزيرة، أن اتحاد كأس الخليج العربي سيعقد اجتماعا الأربعاء لإعادة نظام المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 24 بعد تراجع عدد من المنتخبات (لم تسمها) عن قرار عدم المشاركة.

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يأتي ذلك بعد ساعات من حديث عبد الخالق عبد الله، وهو أكاديمي إماراتي بارز ومستشار سابق لولي عهد أبوظبي، الثلاثاء، بتويتر عن "تطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي".

ويعود هذا الخلاف إلى يونيو/ حزيران 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وأعرب مساعد وزیر الخارجیة الكویتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، الثلاثاء الماضي، عن أمل بلده في أن "تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الانفراج المنشود" بالأزمة الخليجية.

وشدد الصباح على حتمية استمرار جهود الكويت في الوساطة لحل تلك الأزمة، وفق الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وجاء ذلك التفاؤل بعد ساعات من تأكيد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد الدوحة للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.