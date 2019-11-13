آبل تحضر مفاجأة ثلاثية الأبعاد لمستخدمي آيباد

كشفت تقارير تقنية أن شركة آبل الأمريكية تحضر مفاجأة ثلاثية الأبعاد لمستخدمي أجهزتها اللوحية آيباد، والتي ستظهر في موديلادتها المقرر طرحها خلال العام المقبل.
وبحسب ما جاء في هذه التقارير، فإن االنسخ الجديدة من آيباد والتي تحمل اسم آيباد برو ستأتي بالعديد من المميزات الذكية الرائعة والتي ستثير حماس محبي هذه الأجهزة.
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وقالت التقارير أن أجهزة آيباد برو اللوحية القادمة من آبل ستضم خواص ذكية أهمها مستشعر ثلاثي الأبعاد، يشبه إلى حد كبير تقنية فيس آي دي.
وأوضحت أن هذا المستشعر مدعوم بكاميرات ذات قدرات فائقة، وسيمنح المستخدمين من تجربة واقع معزز جديدة كلياً.
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وأضافت التقارير أن المستشعرات ثلاثية الأبعاد ستدعمها أيضاً سماعات رأس جديدة ستكون متوافقة مع أجهزة آيباد اللوحية، وذلك لكي يتمكن مستخدميها من بناء عوالم افتراضية مشوقة من خياله، ليتفاعل معها بسهولة وسلاسة.
وبينما من المتوقع أن تصدر أجهزة آيباد برو في خلال النصف الأول من عام 2020، فإن سماعات الرأس الجديدة قد تتأخر إلى عام 2021، وذلك حتى تنتهي آبل من كل الاختبارات اللازمة، قبل أن تطرحها في الأسواق.المزيد:
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