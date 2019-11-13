شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يغلقون طرقا فى لبنان بعد مطالبة عون للمحتجين بالعودة إلى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين في لبنان أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة في أنحاء مختلفة من البلاد ومنها العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء بعد انتهاء مقابلة مع الرئيس ميشال عون. وخلال المقابلة طالب عون المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم وقال إن مطالبهم قد سُمعت، محذرا من "نكبة" إذا ظلوا في الشوارع.

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