شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 حوثيين فى مواجهات مع الجيش اليمنى غرب تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 4 عناصر من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون اليوم ، الثلاثاء ، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني غرب تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله" إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الحوثية في (وادي حذران) غرب مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل 4 من الحوثيين، وإصابة آخرين، وإجبارهم على التراجع والفرار، مضيفا أن الميليشيات استهدفت -عقب ذلك- قرى منطقة (الضباب) غرب المدينة بالقذائف.