هذا ما يحدث عند رفض الطفل للطعام الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشارت مجلة "الطفل والأسرة" الألمانية إلى انزعاج الأولياء كثيراً لرفض طفلهم الوجبات الصحية وتفضيل الأطعمة غير المناسبة، ونصحت المجلة الألمانية الأولياء بالهدوء والصبر، لأن الضغط والتوتر العصبي يتنقل إلى الطفل في مثل هذه المواقف.



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وأوضح يوهان كلوتر، أستاذ الصحة النفسية وعلم التغذية في جامعة فولدا الألمانية، أن توتر الأولياء يسبب تصاعده لدى الطفل أيضاً، ولكن الخبير الألماني لفت الأنظار إلى اكتشاف الإيجابيات في هذه الشكوى، فمن خلالها يتمكن الطفل من تطوير أذواقه، واتخاذ قراراته، وهو ما يعد من الأمور المهمة جدا في تطوير الشخصية.

غير أن ذلك لا يعني قبول قرارات الطفل والاستسلام لرفض تناول الطعام الصحي، وينصح يوهان كلوتر بإشراك أطفالهم في التخطيط للوجبات الغذائية، حتى للأطفال في عمر العامين.

وأضاف البروفيسور الألماني أنه يمكن سؤال الطفل عما يرغب في تناوله وإشراكه في إعداد الطعام، كما يمكن اصطحاب الطفل للتسوق وتعريفه بالمواد الغذائية، وبيان أهميتها.