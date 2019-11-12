مقتل 4 جنود عراقيين في كمين لـ"داعش" شرقي البلاد

العراق / أمير السعدي / الخليج 365

قتل 4 جنود عراقيين وأصيب 7 آخرون، مساء الإثنين، في كمين نصبه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة ديالى، وفق مصدر عسكري.

وقال نقيب في الجيش، للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن قوة عسكرية وقعت في كمين لمسلحي "داعش" ناحية قرتبة التابعة لقضاء خانقين في ديالى.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين، أسفرت عن مقتل 4 جنود وإصابة 7 آخرين، فيما لم يتضح حجم الخسائر في صفوف مسلحي التنظيم الإرهابي.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى مكان الحادث، في الوقت الذي لاذ فيه مسلحو التنظيم بالفرار.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان الجيش العراقي في بيان تنفيذه ضربة جوية على أهداف لـ"داعش" بمنطقة "حمرين" في ديالى، ما أسفر عن مقتل 4 من مسلحي التنظيم.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 الانتصار على "داعش" باستعادة كامل أراضيه من قبضة التنظيم، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد اجتاحها "داعش" صيف 2014.

لكن التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات التي كانت تتبعها قبل 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.