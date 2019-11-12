مسؤول عسكري يمني: البيان الأممي حول تحصينات الحديدة غير صحيح

اليمن/شكري حسين/الخليج 365

قال مسؤول عسكري يمني، الإثنين، إن البيان الذي أصدرته الأمم المتحدة وتحدثت فيه عن "تحصينات" في مدينة الحديدة غربي البلاد، "عارٍ عن الصحة ومجافٍ للحقيقة".

جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به المتحدث باسم القوات المشتركة العقيد وضاح الدبيش.

التصريحات تأتي بعد يومين من إعلان الأمم المتحدة، السبت، على لسان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق "أبهيجيت غوها"، أن أطراف النزاع بالحديدة، قاموا خلال الأيام القليلة الماضية، بتحريك قواتهم وأقاموا تحصينات جديدة، بما يتنافي مع اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأتهم الدبيش رئيس لجنة إعادة الانتشار بـ"الانحياز الفاضح لجماعة الحوثيين، إذ ساوى بين الضحية والجلاد".

وقال، إن البيان "زائف ومضلل للرأي العام وللمجتمع الدولي، ويحمل في طياته مغالطات واضحة وفاضحة".

وتحدى الدبيش، الجنرال أبهيجيت، بـ"إثبات حقيقة الاستحداثات التي يتحدث عنها من قبل الجانب الحكومي، والنزول إلى أماكن الاستحداثات المزعومة إن كان قادرًا على فعل ذلك".

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وأكد أن "مليشيات الحوثي استحدثت أكثر من 19 موقعا موزعة بين أنفاق ومتاريس وخنادق وتم توثيقها جميعًا وإبلاغ المسؤول الأممي عنها، ولم يحرك ساكنًا".

وشدد، على ضرورة نزول الفريق الأممي وإصدار بيان جديد وإلا سيكون للفريق الحكومي رأي آخر.

وتتبادل الحكومة و"الحوثيون" اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، الذي تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب الاتفاق الموقع في ستوكهولم، يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتسببت الحرب المستمرة للعام الخامس في تردي الأوضاع في اليمن، حيث بات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ عام 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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