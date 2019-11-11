دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعقد إتفاقية مع DoInsys لدعم هاتف Galaxy Fold 2 القادم بزجاج قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات التي جاءت من كوريا اليوم على أن سامسونج قد عقدت إتفاقية مع شركة DoInsys لتكون مورد حصري لطبقة الزجاج المرن الخاص هاتف القادم Galaxy Fold 2.

أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط شركة سامسونج لإستبدال اللوحات البلاستيكية المرنة التي جاءت في هاتف Galaxy Fold بلوحات بتصميم زجاجي، واليوم تأتي تفاصيل جديدة عن خطط سامسونج القادمة لهاتف Galaxy Fold 2، والتي تشمل لوحات زجاجية بتصميم رقيق جداً وقابلة للطي.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تقرير جاء عبر القنوات الإعلامية الكورية، حيث أكد التقرير على أن شركة DoInsys ستكون المورد الحصري للوحات الزجاجية المرنة في هاتف Galaxy Fold 2.

أيضاً على عكس لوحات Fold المصممة من polyimide والتي تواجه مشكلة التعرض للخدش بشكل سريع، كما أنها تعرضت للتصدع والتكسير في وحدات المعاينة الأولى للهاتف، ومن ثم تم إجراء تغييرات مع تمديد طبقة الحماية الخارجية، إلا أن إستخدام سامسونج للزجاج سيدعم الهاتف بتصميم أكثر قوة مقارنة بالإصدار الأول.

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وتحتاج سامسونج لإستبدال الطبقة الخارجية من polyimide بطبقة زجاجية مرنة في هاتف Galaxy Fold 2، بتصميم نحيف حتى 100 ميكرومتر في الزجاج، وهو الزجاج الذي طور بالفعل من DoInsys، مما يجعلها الإختيار الأول للعملاق الكوري.

ويمكن للزجاج المرن الذي يتميز بتصميم رقيق جداً أن يشكل دعم لشاشات الهواتف الذكية القابلة للطي، أو شاشات أجهزة الحاسب في المستقبل، ولقد حصلت شركة سامسونج على عقد حصري لتوريد الزجاج لهواتف سامسونج.

يذكر أن التقرير قد أكد على أن سامسونج تعمل أيضاً على دعم شركة DoInsys عن طريق الإستثمار في المعدات، والمنشآت، لضمان توريد اللوحات المطلوبة لهاتف Galaxy Fold 2 في الوقت الأنسب.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعقد إتفاقية مع DoInsys لدعم هاتف Galaxy Fold 2 القادم بزجاج قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.