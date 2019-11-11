الشارقة..ملك الصدارة بدون منازع حتى إشعار آخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

واصل الشارقة فرض نفسه ملكاً فوق عرش صدارة ترتيب دوري الخليج العربي بعدما عاد من ملعب البطولات استاد محمد بن زايد بالنقاط الثلاث بفوزه الثمين على الجزيرة بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة من أصل 21 نقطة ممكنة.

أكد الشارقة جدارته في التربع على القمة، بعدما أضاف الجزيرة بتشكيلته التي تعتبر «دريم تيم» هذا الموسم، إلى لائحة ضحاياه ليحقق الفوز السادس هذا الموسم، وليقلص من حظوظ «فخر العاصمة» في الوصول إلى اللقب بعدما بات الفريق الذي يضم الثلاثي المرعب عمر عبدالرحمن وعلي مخبوت وخلفان مبارك خامساً في جدول الترتيب، ليخذل كل التوقعات التي انحازت إليه في بداية الموسم.

وأسهمت المرحلة بتغييرات كبيرة على مستوى الترتيب العام للمسابقة، وإن كانت هوية المتصدر لم تتبدل، ذلك أن شباب الأهلي عاد إلى الوصافة بفوزه الثمين والصعب على الظفرة، بينما تعثر العين بالتعادل الثاني على التوالي.

وكان الحدث الأبرز في هذه الجولة، دخول النصر دائرة الأربعة الكبار، حيث حقق فوزه الرابع على التوالي تحت قيادة المدرب كرونوسلاف غوريتش، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة.

ثنائية ملكية

وصنع الشارقة ملحمة كروية بفوزه الثمين على حساب الجزيرة، في موقعة كان فيها الحارس عادل الحوسني نجماً للقاء بعدما زاد عن مرماه ببسالة، ليقود الفريق إلى الفوز وليحرم هجوم أصحاب الأرض من زيارة شباكه.

واعتمد الشارقة أسلوب اللعب «التجاري»، حيث عمد إلى إغلاق منافذ العبور إلى منطقته، وامتص حماس واندفاع الفريق المضيف، ليراهن على الهجمات المرتدة السرعة والتي آتت أكلها، حين نجح الأوزبكي شوكوروف من تسجيل الهدف الأول بتسديدة من على مشارف المربع أخطأ الحارس علي خصيف بصدها لتسكن مرماه.

ولم تفلح كل المحاولات والتغييرات التي قام بها المدرب كايزر من أجل إنقاذ فريقه من تذوق مرارة الخسارة، خاصة بعدما ألغى «الفار» هدفاً للنجم علي مبخوت، ليرمي العنبري بالورقة الرابحة محمد الشحي الذي سجل الهدف الثاني الذي حسم اللقاء، ومنح الملك النقاط الثلاث التي عزز بها موقعه فوق عرش صدارة الترتيب.

وبات الشارقة ظاهرة بكل المقاييس في دورينا تحت قيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، حيث لم يعرف الفريق طوال 34 مباراة على التوالي مرارة الهزيمة سوى مرة واحدة، كانت أمام الوصل في الموسم الماضي، مقابل تحقيق الفوز في 24 مباراة، والتعادل في 9 مباريات.

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الخسارة الثانية

وخيب الجزيرة كل الآمال والرهانات التي وضعت على الفريق الذي ضم كوكبة من النجوم في تشكيلته، بعدما مني بالخسارة الثانية في أول 7 جولات، مقابل التعادل في مباراتين، والفوز في 3 مباريات فقط.

ووضح أن الفريق رغم كل الأسماء اللامعة في تشكيلته يعاني عقماً واضحاً على مستوى التهديف رغم الكم الهائل من الفرص والتمريرات التي يقوم بها في المباريات، حيث فشل للمرة الثالثة هذا الموسم والثانية على التوالي في التسجيل، بعدما كان قد تعادل سلباً مع شباب الأهلي والعين ومن ثم الخسارة أمام الشارقة بهدفين نظيفين.

ووجد الجزيرة نفسه خارج دائرة الأربعة الكبار، بل وبات يتأخر بفارق 8 نقاط عن الشارقة المتصدر و5 نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، حتى بات فوزه باللقب يحتاج إلى سيناريو من كتابة «هيتشكوك».

حصاد الشارقة

في آخر 34 مباراة

لعب: 34 مباراة

فاز: 24 مباراة

تعادل: 9 مباريات

خسر: مباراة واحدة

له: 78 هدفاً

عليه: 38 هدفاً

النقاط: 81 نقطة