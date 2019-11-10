شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هكذا ظهر «المسجد النبوي» أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وثقت مجموعة من الصور لوحة طبيعية للأمطار أثناء هطولها على المسجد النبوي الشريف. وكانت المدينة تعرضت لسقوط أمطار متفرقة صاحبها غيوم، ​جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. Advertisements

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