شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة كويتية تقرر حبس طبيب مشهور بتهمة التحرش بالنساء داخل عيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول جلسة محاكمته، قررت محكمة الجنايات بالكويت حبس دكتور مشهور فى عمليات التجميل فى قضية التحرش بالنساء داخل عيادته، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ورفضت المحكمة الكويتية إطلاق سراح المتهم بعد اطلاعها على ملف القضية وتحريات المباحث التى أكدت أنها تحصلت على تصوير فيديو من داخل عيادة الدكتور، واتضح بالفعل أن الشاكية تعرضت لمضايقات تُدين المتهم.

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وقال مصدر لصحيفة القبس إن مثل هذه التصرفات خطيرة جداً، وعلى جميع النساء اللائى يتعرضن لأى نوع من أنواع التحرش أو الابتزاز اللجوء لتقديم شكوى لأنها بذلك تحمى النساء من أصحاب النفوس الضعيفة، خصوصاً من يحملون شهادات عليا ولهم سمعة فى مجال عملهم.

واشار المصدر للصحيفة الكويتية، إلى أن هناك قضية أخرى ستنظرها المحاكم خلال الأيام المقبلة لأحد الدكاترة فى جامعة الكويت بتهمة التحرش بإحدى الطالبات، مؤكدا أن مثل هذه القضايا يجب أن يوضع لها حد، خصوصاً أنه كان هناك حياء وتحرج كبير من التحدث عنها، لكن يجب أن يتم تفهم الأمر، ومعاقبة الدكاترة الذين هم مرضى نفسيون بالأصح.