مدينة كانساس الأمريكية تزيل «مارتن لوثر كينج» من شوارعها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صوّت سكان مدينة كانساس الأمريكية لإزالة اسم مارتن لوثر كينج من أحد شوارعهم، حيث اختار حوالى 70% من السكان الذين شاركوا في التصويت على هذا القرار القاضي بإعادة تسمية هذا الطريق الممتد على 16 كيلومتراً باسمه السابق وهو «ذي باسيو».

وكانت كانساس، كبرى المدن في ولاية ميزوري واحدة من بين المدن الأمريكية التي لا تضم شارعاً يحمل اسم ناشط الحقوق المدنية الشهير، لذلك قرر مجلس المدينة في يناير/كانون الثاني تغيير اسم «ذي باسيو» وتسميته «مارتن لوثر كينج».

لكن جزءاً كبيراً من السكان لم يرحب بهذا الإجراء، ورغم أنهم يدركون أنه على المدينة تكريم ذكرى مارتن لوثر كينج، فضلوا الإبقاء على الاسم التاريخي للشارع.

وقد تمكّن هؤلاء المعارضين الذين شكّلوا جمعية أطلقوا عليها «سايف ذي باسيو»، أصواتاً كافية للحصول على تنظيم استفتاء شعبي حققوا من خلال مبتغاهم.