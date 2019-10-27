دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تضيف 5 من الألعاب الجديدة لخدمة بث الألعاب Apple Arcade ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة ابل عن إضافة 5 من الألعاب الجديدة لمكتبة الألعاب الخاصة بخدمة Apple Arcade، حيث تتضمن الألعاب الجديدة كلاً من لعبة Fallen Knight وYaga.

قامت شركة ابل بتحديث خدمة بث الألعاب Apple Arcade بمجموعة جديدة من الألعاب تشمل ألعاب الأكشن RPG، مع بعض الفئات الأخرى التي تنضم لمكتبة ألعاب ابل، على أن تتوفر الألعاب الجديدة للمستخدمين بشكل مجاني على Apple Arcade.

تقدم شركة ابل خدمة Apple Arcade لبث الألعاب بإشتراك شهري بقيمة 5 دولار تقريباً، والتي توفر للمستخدمين أكثر من 100 لعبة متنوعة بين ألعاب المغامرات، الأكش، إلى جانب الألعاب القتالية وألعاب السباق وغيرها من الألعاب المميزة، حيث يمكن لعدد 6 من أفراد العائلة الإنضمام في إشتراك واحد وتجربة الألعاب.

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وتدعم خدمة Apple Arcade ميزة تحميل الألعاب للعب خارج نطاق الإنترنت، كما تأتي خدمة بث الألعاب دون المادة الإعلانية، أيضاً يمكن للمستخدمين الدخول إلى خدمة بث الألعاب عبر منصات وأجهزة ابل المختلفة من هواتف الأيفون، أجهزة ماك، أو أيضاً جهاز تلفاز ابل.

وتشمل ألعاب خدمة Apple Arcade الجديدة كلاً من :

لعبة الأكشن Yaga

لعبة Fallen Knight

لعبة Lifelike

لعبة Hogwash

لعبة البازل Tales of Memo.

المصدر

هذا الموضوع ابل تضيف 5 من الألعاب الجديدة لخدمة بث الألعاب Apple Arcade ظهر على التقنية بلا حدود.