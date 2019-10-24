شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام السودانى يبحث تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن النائب العام تاج السر على الحبر، بحث مع وفد هيئة محامي دارفور، تسليم الرئيس السابق عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الوكالة، أن النائب النائب العام، التقى مساء أمس الأربعاء، بوفد هيئة محاميى دارفور، بمقر النيابة العامة.
ونقلت الوكالة تصريحات، صالح محمود، نائب رئيس هيئة محامى دارفور، الذى قال إن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة، منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعى عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.
وأكد محمود، أن الطرفين اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وان مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها.
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