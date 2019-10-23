حالة الطقس في الأردن الأربعاء وتحذيرات جدية من خطر السيول والانزلاقات.. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة نشر موقع طقس العرب، حالة الطقس في الأردن الأربعاء،حيث تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس خريفيا كثير التقلُب وغير مستقر خلال الأيام القادمة وفرصة لزخات رعدية في بعض الأحيان على أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة. ويوم الأربعاء، يستمر تأثُر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. وتاليا تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة: نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 1-3 درجات مئوية. وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويكون الطقس غائماً جزئياً في أغلب المناطق. ويوجد فرصة لهُطول زخات رعدية من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، خاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية في مناطق البادية الشرقية وأجزاء من جنوب المملكة. تشمل فرصة الأمطار الرعدية منطقة خليج العقبة مع ساعات ما بعد الظُهر والمساء، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ويحذر موقع طقس العرب من: 1) الانتباه من احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار. 2) احتمال تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة في مناطق البادية الشرقية وأجزاء من جنوب المملكة. ليلاً: تسود أجواء رطبة وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية. وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات رعدية من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية. وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة. ويحذر موقع طقس العرب من: 1) الانتباه من احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار. 2) احتمال تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة. 3) الانتباه من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في أجزاء من السهول الشرقية بسبب الضباب. اقرأ أيضاً : شاهد البرق والرعد في العاصمة عمان فجر الاربعاء.. فيديو الخميس 2019/10/24 نهاراً: تنخفض درجات الحرارة، وتكون أقل أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية. ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. ويوجد فرصة لهُطول زخات أمطار رعدية في أجزاء من مناطق البادية الجنوبية والشرقية، كما يوجد فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في المناطق الشمالية الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية. وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لزخات رعدية من المطر فوق أجزاء من مناطق البادية الجنوبية الشرقية والشرقية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة. الجمعة 2019/10/25 نهاراً تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية. ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. ويوجد فرصة لهُطول زخات أمطار في شمال المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية. وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة. السبت 2019/10/26 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية. ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. ويوجد فرصة لهُطول زخات أمطار فوق أجزاء متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية. ويوجد فرصة لهُطول زخات أمطار فوق أجزاء متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة. الأحد 2019/10/27 نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4-6 درجات مئوية. ويكون الطقس خريفياً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، مع ظُهور كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة. وتتهيأ الفرصة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر لهطول زخات رعدية من الأمطار على شمال وأجزاء من وسط المملكة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية. ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في الأردن الأربعاء وتحذيرات جدية من خطر السيول والانزلاقات.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.