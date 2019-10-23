اختتام أعمال منتدى "تي آر تي وورلد" الفكري بإسطنبول

إسطنبول/ مراسلون/ الخليج 365
اختتمت، مساء الثلاثاء، أعمال النسخة الثالثة من منتدى "تي آر تي وورلد" الفكري، الذي نظمته القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، بمشاركة شخصيات عالمية بارزة.
المنتدى الذي انعقد على مدار يومين، تحت عنوان "أزمة العولمة: المخاطر والفرص"، بحث عن حلول دولية للمعضلات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم.
وشارك في المنتدى الذي انعقد بإسطنبول مئات السياسيين المحليين والأجانب والعديد من القيادات الفكرية من رجال أعمال وأكاديميين وناشطين.
وخلال الجلسات، ناقش رؤساء دول وحكومات سابقون ووزراء وأكاديميون قضايا مثل "اليمين وإرهاب اليمين" و"تصاعد الشعبوية والقومية" و"الحروب التجارية" و"مستقبل الاتحاد الأوروبي" و"التعاونبين القوى الصاعدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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