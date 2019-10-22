مارك إسبر: ملتزمون بمساعدة السعودية بالدفاع عن نفسها

اسماء السيد - الرياض: قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن واشنطن ملتزمة بمساعدة السعودية في الدفاع عن نفسها في ظل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.
وبحث الأمير محمد بن سلمان وإسبر في وقت سابق الشؤون الدفاعية والأمنية المشتركة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل في مكتبه اليوم وزير الدفاع الأميركي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
كما تم بحث عدد من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
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