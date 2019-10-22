احتجاز «جمل» بمستنقع طيني في بريدة.. والدفاع المدني يتدخل (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، عملية إخراج جمل احتُجز بمستنقع مياه طيني في بريدة بمنطقة القصيم. وقالت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إن مدني بريدة تمكن من إخراج جمل احتجز بمجمع مياه (مستنقع طيني) وتم تسليمه لصاحبه. ونشرت المديرية عبر حسابها مجموعة من الصور توثق عملية إنقاذ الجمل من داخل المستنقع الطيني، وجهود رجال الدفاع المدني. Advertisements

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