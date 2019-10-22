إمارة الرياض: تطبيق الأنظمة بحق مدعي تفسير الرؤى والأحلام على مواقع التواصل

الخليج - واس

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي, بأنه وبناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، وتأكيد سموهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، فقد رصدت اللجنة المختصة قيام بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين وبعضهم مجهول الحال مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وبناء عليه فقد صدر التوجيه من سموه الكريم للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.