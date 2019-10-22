بعد وعكته الصحية الأخيرة.. صورة جديدة لأمير الكويت مع حفيده بالزي العسكري

ظهر أمیر الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، في صورة جديدة رفقة حفيده، فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، وهو يرتدي الزي العسكري بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.
وعاد الأمير صباح الأحمد الصباح إلى بلاده يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري قادما من الولایات المتحدة الأمریكیة، بعد استكماله الفحوص الطبیة هناك.
وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قد أفادت قبل أسابيع بأن أمير الكويت دخل إحدى المستشفيات الأمريكية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقا.
المصدر: RT
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