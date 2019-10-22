«تقويم التعليم» تُصدر نتائج اختبار أداء الطلاب والطالبات خلال العام الماضي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف ملخص هيئة تقويم التعليم والتدريب، حول نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات بالصفَّين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، في مادتَي الرياضيات والعلوم، عن تفوُّق الطالبات وفِرق الأداء في العلوم أكثر من الرياضيات لكلا الصفين، مع تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات في عام 2018م.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم أن عدد المشاركين في الاختبارات الوطنية التي طُبقت عام 2018م بلغ 27984 طالبًا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، كما أجاب عن الاستبيانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلمًا ومعلمة، و807 قادة وقائدات مدرسة ابتدائية.
أما في الصف الثاني المتوسط فجمعت البيانات من 30157 طالبًا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبيانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلمًا ومعلمة، و780 قائد مدرسة متوسطة وقائدة.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد أعضاء الفرق واللجان المشاركة في البرنامج كان 462 عضوًا من الجنسين، ووصل عدد الفرق الميدانية إلى 57 فريقاً.
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