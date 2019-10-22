تركيا تقدم توصيات لمواطنيها الراغبين بالسفر إلى لبنان

أنقرة/ محمد ألاجا/ الخليج 365

أوصت وزارة الخارجية التركية مواطنيها الراغبين بالسفر إلى لبنان بالأخذ بعين الاعتبار إمكانية إغلاق الطرق داخل وبين المدن، والاخرى الواصلة للمطارات، من قبل المتظاهرين في الاحتجاجات المتواصلة هناك.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، تطرق إلى الاحتجاجات المتواصلة في لبنان.

وقال البيان: "من الممكن إغلاق الطراقات داخل المدن وبينها والواصلة إلى المطار، من قبل المتظاهرين في لبنان التي تتواصل فيها الاحتجاجات منذ فترة".

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وأضاف: "ومن المفيد مراعاة ذلك عند زيارة لبنان لأغراض التجارة أو السياحة أو لأسباب أخرى".

وفي هذا الصدد، أكد البيان أهمية متابعة المواطنين الأتراك حسابات السفارة التركية في بيروت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد لبنان منذ الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.