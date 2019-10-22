«البنتاجـون»: قوات لحماية النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الاثنين: إن إبقاء بعض القوات الأمريكية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها في «البنتاجون» لكن لم يُتخذ قرار بعد.

وقال إسبر للصحفيين في أفغانستان «لدينا قوات في بلدات في شمال شرق سوريا تقع بالقرب من حقول النفط، وهي ليست ضمن مرحلة الانسحاب الجارية». وأضاف «الغرض هو منع وصول الإيرادات بالتحديد إلى تنظيم داعش وأي جماعات أخرى قد تسعى للحصول على هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها المؤذية».

وعبرت قوات أمريكية الحدود إلى العراق في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، في إطار عملية الانسحاب التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي فتحت الطريق أمام القوات التركية لشن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وشاهد مصور من رويترز أكثر من 100 مدرعة ترفع العلم وتقل جنوداً أمريكيين، بينما كانت مروحيات تواكبها في الأجواء، خلال عبورها من شمال شرق سوريا إلى قاعدة أمريكية في شمال غرب العراق. وعبرت القوات الأمريكية أولاً جسر فيشخابور الحدودي المتاخم للمثلث العراقي السوري التركي، قبل المرور بمحافظة دهوك والالتحاق بقاعدة عسكرية قريبة من مدينة الموصل بشمال غربي البلاد. وقال المرصد : إن القافلة أخلت مطار صرين، القاعدة الكبرى للقوات الأمريكية في سوريا، وهي الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.

وذكر المصدر أن نشطاء مدنيين رفعوا لافتات باللغة الإنجليزية أثناء مرور الرتل المنسحب تنديداً بالموقف الأمريكي، جاء في إحداها «لقد خنتم الكرد، سيلعنكم التاريخ والأجيال القادمة، كيف ستخبرون أطفالكم بأنكم تركتكم حلفاءكم الكرد ليُقتلوا على أيدي الأتراك». (وكالات)